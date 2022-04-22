Финляндия объявила о сокращении импорта электроэнергии из РФ на треть

Финляндия объявила о сокращении импорта электроэнергии из РФ на треть
Импортную мощность ограничат с 1,3 тысячи до 900 мегаватт. Фото: pixabay

Власти Финляндии приняли решение сократить поставки электроэнергии из России на треть.

В местной электросетевой компании Fingrid сообщили, что резко ограничат пропускную способность трансграничных линий РФ для обеспечения «эксплуатационной надежности». Предприятие объяснило, что данная мера необходима в связи с изменившейся международной ситуацией.

С воскресенья, 24 апреля, импортную мощность ограничат с 1,3 тысячи до 900 мегаватт.

Экспорт электроэнергии из Финляндии в Россию останется на прежнем уровне — 320 мегаватт. Пропускная способность других трансграничных линий останется неизменной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что импорт лекарств в РФ сохраняется на прежнем уровне.

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