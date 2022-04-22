ФТС: импорт лекарств в РФ сохраняется на прежнем уровне

В апреле задекларировано 4 700 тонн лекарств и медицинских изделий. Фото: Pixabay

В апреле задекларировано 4 700 тонн лекарств и медицинских изделий. Фото: Pixabay

Объем поставок западных медикаментов в Россию пока не снизился.

Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин сообщил, что импорт лекарств из Евросоюза и США остался на прошлогоднем уровне. Это связано с тем, что санкции не затрагивают поставки медикаментов. С начала месяца на таможнях задекларировано 4 700 тонн лекарств и медицинских изделий.

В основном медикаменты в РФ поставляют Германия, Франция, Индия и Великобритания. Дорогими лекарствами Россию обеспечивают США, Ирландия, Швейцария и Канада, сообщает РИА Новости.

Несмотря на отсутствие санкций в отношении медикаментов, многие фармакомпании столкнулись с проблемами в логистике.

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