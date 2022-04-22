Телеврач Мясников развеял самый популярный миф о сахарном диабете

Телеврач Мясников развеял самый популярный миф о сахарном диабете
Также Мясников опроверг миф о том, что сахарный диабет второго типа развивается только у людей с лишним весом. Фото: кадр из передачи "О самом главном"

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о распространенных заблуждениях, связанных с сахарным диабетом.

Доктор заявил в эфире программы «О самом главном», что чаще всего встречается утверждение о том, что сахар — одна из главных причин возникновения диабета. Однако, по словам специалиста, это серьезное заболевание вызывает не сахар, а употребление в пищу большого количества легкоусвояемых углеводов. К этим продуктам относится белый хлеб, белый рис и белые макароны.

Также Мясников опроверг миф о том, что сахарный диабет второго типа развивается только у людей с лишним весом. По его словам, с недугом могут столкнуться и худые люди. При этом сахарным диабетом действительно чаще заболевают более полные люди, но в редких случаях он возникает и у пациентов с нормальным весом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что психолог Вуртман рассказала, как часто нужно заниматься спортом для похудения.

Александр Мясников причины сахар сахарный диабет


 

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Телеврач Мясников развеял самый популярный миф о сахарном диабете
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