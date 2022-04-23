Гранату и минометную мину нашли в Петербурге

Гранату и минометную мину нашли в Петербурге
Предметы вывезли для утилизации. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу

В Петербурге взрывотехникам за день пришлось обследовать сразу два подозрительных предмета.

Как сообщила пресс-служба главка Росгвардии по городу, похожие на боеприпасы предметы нашли жители Красногвардейского и Курортного районов.

Первый предмет был найден на пустыре на проспекте Маршала Блюхера. Дети во время игры нашли нечто похожее на гранату и позвали взрослых. Прибывшие специалисты ОМОН осмотрели находку и выяснили, что это страйкбольная граната. Ее увезли на утилизацию.

Следующий случай произошел на Ленинградской улице в поселке Песочный. Здесь взрывотехники обследовали 82-миллиметровую минометную мину, которая лежала в земле со времен Великой Отечественной войны. Снаряд уничтожили на полигоне в Ленобласти.

Предметы вывезли для утилизации. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожилая петербурженка-нотариус помогала мошенникам похищать квартиры.

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