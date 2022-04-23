Пожилая петербурженка-нотариус помогала мошенникам похищать квартиры

Четверо задержаны, а нотариуса отпустили под подписку о невыезде. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Четверо задержаны, а нотариуса отпустили под подписку о невыезде. Фото: ГУ МВД по Петербургу

В Петербурге полиция установила причастность 63-летней женщины-нотариуса к мошенническому присвоению квартир.

Как сообщила пресс-служба городского главка МВД, женщина помогла мошенникам в незаконном присвоении квартиры на Бумажной улице. Она заверила поддельный договор купли-продажи квартиры, которую злоумышленники якобы приобрели за 2,4 млн рублей, а продали за 3,5 млн рублей.

При расследовании выяснилось, что нотариус была участником еще одной сделки о вступлении в наследство по двум квартирам на улице Маршала Захарова и Ленинском проспекте.

В четверг полиция задержала всех участников преступной группы: 51-летнего мужчину и четырех женщин в возрасте до 59 до 67 лет.

Как считают правоохранители, мошенники узнали о смерти владельца квартир и сделали поддельное завещание о праве на наследство этих квартир. После они пошли к нотариусу, которая заверила эти документы.

Возбуждено уголовное дело. Четверо задержаны, а нотариуса отпустили под подписку о невыезде.

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