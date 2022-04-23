Скончался профессор кафедры РГПУ имени Герцена Михаил Свердлов

Михаил Свердлов скончался в возрасте 82 лет. Фото: РГПУ им. Герцена

Михаил Свердлов скончался в возрасте 82 лет. Фото: РГПУ им. Герцена

В Петербурге умер профессор кафедры истории университета имени Герцена Михаил Свердлов.

Как сообщила пресс-служба РГПУ имени А.И. Герцена, Михаил Свердлов был доктором исторических наук, профессором кафедры российской истории с древнейших времен до начала XIX века. Он скончался в возрасте 82 лет.

В университете выразили соболезнования родным и близким Свердлова. Дата и место прощания с историком будут объявлены позднее.

Михаил Свердлов родился 17 мая 1939 года. Историк преподавал в университете имени Герцена с 1990 года. Он был автором множества историографических и источниковедческих работ, статей и трудов, посвященных истории Руси. Также Свердлов написал несколько учебных пособий.

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