Рыбаки устроили весенний бот-парад в Петербурге

Питерский клуб рыбаков устроил весенний бот-парад «Открытая вода» в Петербурге — десятк моторных лодок под музыку в сопровождении катеров Росгвардии проплыли по Фонтанке и Малой Неве. Всего участники пропыли около 30 км.

Как сообщается на форуме организации, участники бот-парада построились и стартовали в Невской губе. Не доходя до Благовещенского моста, напротив Медного всадника, они сделали разворот и проследовали по Большой Неве до Троицкого моста, затем они нырнули под Прачечный мост в Фонтанку. И далее вышли в Большую Неву.

За Троицким мостом участники парада поплыли в реку Большая Невка к «Авроре». И затем под Биржевым мостом возвратились обратно через Малую Неву.

Питерский клуб рыбаков появился как крупнейшее в Санкт-Петербурге добровольное объединение рыболовов в городском интернет-пространстве. Члены клуба пропагандируют бережное отношение к природе, не ловят сетями, не оставляют мусор на берегу и льду и стараются соблюдать правила любительского рыболовства. Далее он превратился в Санкт-Петербургскую региональную общественную организацию «Питерский Клуб Рыбаков»,