ПФР выплатит россиянам по 10 тысяч

ПФР выплатит россиянам по 10 тысяч
Выплату получат не все категории граждан. Фото: Pixabay

Несколько категорий россиян получат примерно по 10 тыс. рублей от Пенсионного фонда РФ. Как сообщает Primpress, деньги могут поступить на банковские карты уже в конце апреля.

29 апреляд осрочно перечислят выплаты за апрель, которые ожидались в начале мая. Третье мая будет выходным днем, поэтому выплаты будут производиться заранее, ,уже 29 апреля.

Их получат несколько категорий граждан: одинокие родители с детьми от 8 до 17 лет, получающие соответствующее пособие, которое появилось в России в прошлом году, а также беременные женщины, вставшие на учет в женской консультации на ранних сроках.

При этом средний доход на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума. Размер выплат привязан к минимумам в регионах.

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