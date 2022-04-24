Четверть россиян думают начать покупать подержанные товары

Теперь в секонд-хэнды ходят не только те, у кого нет денег на дорогие магазины. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Теперь в секонд-хэнды ходят не только те, у кого нет денег на дорогие магазины. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Четверть россиян задумались о приобретении подержанных вещей на фоне инфляции. Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра университета «Синергия».

Так, 26% респондентов заявили, что готовы бывшие в употреблении купить товары. Около 42% россиян признались, что хотя бы один раз в жизни покупали подержанные вещи. А 23% никогда подержанные вещи не покупали и желания у них такого нет.

Большая часть опрошенных (74%) считают, что рынок секонд-хенда в России вырастет в популярности. Примерно 5% думают, что нет, а 21% существенных изменений в этом вопросе не ожидает.

Напомним, по данным Центробанка, инфляция в этом году может вырасти до 22%. На 2023 год ожидается показатель 7,6%, прогноз на 2024 год — 5%.