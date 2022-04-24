Эксперт: уже на следующей неделе рубль ослабнет

Рубль за последнее время сильно укрепился из-за резкого роста предложения евро и долларов на рынке. Но скоро предложение может сократиться, что приведет к ослаблению рубля, считает главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.

Как передает «Прайм», по его словам, экспортеры готовятся к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 апреля. Поэтому был дополнительный спрос на рублевую ликвидность. В понедельник она пойдет на выплату налогов, в частности НДПИ.

В результате на следующей неделе рубль может ослабнуть: пик налоговых выплан будет пройден и поддержка рубля экспортерами ослабнет, считает эксперт.

Напомним, годовая инфляция в России возросла до 16,7%, это максимальное значение с 2015 года. Выросли темпы роста цен на многие товары и услуги. Подобный всплеск инфляции наблюдался в начале 2015 года. За месяц рост цен составил 7,5% — это максимум с 2000-х годов.