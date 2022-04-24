Средняя запрашиваемая сумма ипотеки упала в марте до минимума

За последний год средняя запрашиваемая сумма ипотеки в России в марте упала до минимума в 6,2 млн рублей – это на 80% меньше исторического максимума и на 20,5% — показателя февраля этого года. Как передает РИА Новости, об этом говорится в исследовании финансовой экосистемы «Юником24».

В январе средняя запрашиваемая сумма составляла 9,3 млн рублей, а в феврале — 7,8 млн рублей.

При этом средняя выданная сумма по ипотеке составляет около 4 млн рублей. То есть клиенты в основном хотят наполовину больше, чем им одобряет банк.

С марта, когда экономическая ситуация резко ухудшилась, средняя желаемая сумма стала наиболее близка к реальной, потому что россияне начали более здраво оценивать ситуацию.

Готовность россиян взять ипотеку тоже снизилась.

Напомним, ранее стало известно, что льготная ипотека для ИТ-специалистов будет действовать только на первичном рынке жилья. Ранее о разработке программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов говорил премьер-министр России Михаил Мишустин. Программа будет мотивировать молодых специалистов остаться в России.