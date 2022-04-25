Макрон победил во втором туре выборов президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон остается на второй срок на посту главы государства. Во втором туре выборов он набрал 58,5% голосов избирателей. Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 41,5% избирателей. Она признала поражение и решила теперь сосредоточиться на парламентских выборах.

На фоне победы Макрона в некоторых французских городах начались беспорядки. В Париже радикалы столкнулись с полицией. Пришлось применить слезоточивый газ. Кроме того, два человека погибли после того, как полицейские расстреляли автомобиль, водитель которой решил скрыться во время проверки документов. В Марселе сотни людей протестовали против итогов выборов. протесты прошли и в других городах Франции.

Первый тур состоялся 10 апреля. Участие в нем приняли 12 кандидатов. После обработки всех бюллетеней Макрон получил 27,84% голосов, Ле Пен — 23,15%.

Напомним, на выборах в 2017 году Макрон и Ле Пен тоже вышли во второй тур. Макрон набрал тогда 66,1% голосов.