Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции

Лидер Франции Эммануэль Макрон лидирует в президентских выборах после подсчета 97% бюллетеней.

По данным французского МВД, действующий президент Макрон получил 27,6% голосов. Его главный соперник — кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — набрала 23,41% голосов.

За ними идут глава партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон и основатель движения «Реконкиста» Эрик Земмур, набравшие 21,95% и 7,05% голосов соответственно.

Второй тур выборов президента Франции пройдет 24 апреля.

Во Франции уже начались протесты из-за недовольства предварительными результатами первого тура. В некоторых городах манифестации переросли в беспорядки. В Ренне били витрины и жгли костры, а в Лионе произошли столкновения с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на выборах президента Южной Осетии проголосовали почти 60% избирателей.