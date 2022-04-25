ЕС собирается ввести шестой пакет санкций против России

Евросоюз готовит шестой пакет санкций против Москвы, он будет касаться импорта нефти из России. Об этом в интервью Times заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, рассматривается вопрос нефтяного эмбарго. При этом ЕС намерен сделать это таким образом, чтобы санкции касаись только России, а ущерб для самого Евросоюза был бы минимальным. Пока детали санкций не согласованы. Может быть введен постепенный отказ от российской нефти или установлены определенные тарифы.

Отметим, Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. В прошлом году Россия была основным поставщиком. Она обеспечивала около 45% импорта ЕС «голубого топлива».

Результатом антироссийских санкций стал рост цен на топливо в Европе и продуктовая инфляция.