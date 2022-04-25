В бассейне на Петергофском шоссе едва не захлебнулся ребенок

В бассейне на Петергофском шоссе едва не захлебнулся ребенок
Мальчика успели вытащить из бассейна. Фото: Pixabay

Из бассейна «Атлантика» на Петергофском шоссе госпитализировали шестилетнего малыша — он едва не захлебнулся, отпустив спортивный инвентарь на групповом занятии.

Как стало известно Gazeta.SPb, ребенка вытащил из воды тренер. Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Напомним, в феврале было возбуждено уголовное дело после гибели 11-летней девочки в одном из бассейнов в Челябинской области. Волосы девочки засосало в отверстие для слива воды, она не смогла вынырнуть.

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