ГУП ТЭК проведет теплоиспытания в трех районах

На этой неделе в Петербурге, с 25 по 29 апреля, ГУП ТЭК проведет испытания теплосетей в трех районах — в Выборгском, Кировском и Красносельском.

Череду температурных испытаний на текущей неделе откроет Выборгский район. Там проверки пройдут с 25 по 29 апреля. В Кировском районе сети будут испытывать 26 апреля в границах улиц: ул. Маршала Говорова, ул. Балтийская, пер. Молодежный, ул. Розенштейна.

В Красносельском районе испытания пройдут 28 апреля на ул. Добровольцев, пр. Народного Ополчения, пр. Ветеранов, ул. Чекистов, ул. Авангардная.

Всего в этом году будут проверены 53 сети.