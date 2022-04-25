ГУП ТЭК проведет теплоиспытания в трех районах

ГУП ТЭК проведет теплоиспытания в трех районах
Череду температурных испытаний на текущей неделе откроет Выборгский район. Фото: пресс-служба ГУП «ТЭК СПБ»

На этой неделе в Петербурге, с 25 по 29 апреля, ГУП ТЭК проведет испытания теплосетей в трех районах — в Выборгском, Кировском и Красносельском.

Череду температурных испытаний на текущей неделе откроет Выборгский район. Там проверки пройдут с 25 по 29 апреля. В Кировском районе сети будут испытывать 26 апреля в границах улиц: ул. Маршала Говорова, ул. Балтийская, пер. Молодежный, ул. Розенштейна.

В Красносельском районе испытания пройдут 28 апреля на ул. Добровольцев, пр. Народного Ополчения, пр. Ветеранов, ул. Чекистов, ул. Авангардная.

Всего в этом году будут проверены 53 сети.

гуп тэк новости СПб проверка теплосетей


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцам рассказали, чем им грозит проезд «зайцем»
Репетиции парада ко Дню Победы перекроют движение в центре Петербурга
Курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года
Запасов газа Чехии хватит на три недели
Генетики выявили 58 новых мутаций, вызывающих рак
Главой Комитета по энергетике Петербурга назначен Станислав Протасов
ГУП ТЭК проведет теплоиспытания в трех районах
В Выборге ищут неизвестного, выстрелившего из пневмата в живот студенту