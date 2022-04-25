Курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года

В начале недели рубль укрепился к доллару и евро. По данным Московской биржи, к 12:18 мск курс евро снижался до 77,08 на 3,07 рубля. А минутами ранее он упал ровно до 77 рублей — это минимум с июня 2020 года.

При этом доллар снижался на 2,48 рубля до 72,97.

Российский рынок акций снижается из-за ситуации с нефтью: баррель марки Brent сейчас торгуется чуть выше 100 долларов, WTI — около 97 долларов.

По мнению аналитиков, рубль продолжит укрепляться. Предложение валюты со стороны экспортеров значительно превышает внутренние потребности в ней.

В то же время главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич считает, что на этой неделе рубль может ослабнуть: пик налоговых выплат будет пройден и поддержка рубля экспортерами ослабнет.