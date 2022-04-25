Улучшенную связь и скидку на интернет за городом предложил билайн

Новую акцию билайн предложил накануне дачного сезона, в преддверии роста летних выездов петербуржцев за город. Также оператор отметил, что число его базовых станций в Ленобласти за год выросло, что позволило повысить качество связи.

В рамках акции клиент при покупке 4G-модема или роутера в комплекте с SIM-картой с тарифом «Интернет PRO» получает ряд бонусов: скидку 54% на абонентскую плату по тарифу «Интернет PRO», которая будет действовать в течение трёх месяцев, а также безлимитный мобильный интернет на эти же три месяца. Интернет можно будет раздавать по Wi-Fi на другие устройства, отмечают в билайн. Акция будет действовать в период 1 апреля – 31 декабря 2022 года на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Количество базовых станций 4G оператора билайн в Ленобласти за прошлый год заметно увеличилось, а их пропускная способность выросла. Новые станции появились в 70 населенных пунктах одиннадцати районов Ленобласти, что позволило билайну увеличить покрытие и улучшить качество услуг. Масштабные работы состоялись как в популярных туристических локациях близ Северной столицы, так и в отдаленных уголках региона.

Сколько стоит

Условия акции опубликованы на сайте beeline.ru. Если говорить о цене, то комплект модем+тариф в рамках акции обойдется в 3290 рублей, а роутер+тариф будет стоить 3990 рублей.

«Мы уделяем особое внимание улучшению качества связи билайн за городом. Для этого мы построили новые базовые станции 4G, а весной 2022 года расширили пропускную способность сети по всей Ленобласти. Это позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета в среднем на 25%, а в отдельных локациях пиковая скорость 4G превысила 200 Мбит/сек. Оценить качество сети могут и пользователи смартфонов, и владельцы 4G-модемов и роутеров, на которые действует акция», — отмечает директор петербургского филиала ПАО «ВымпелКом» (ТМ билайн) Евгений Брянцев.

Ознакомиться с актуальной картой покрытия сети билайн в Ленобласти в стандарте 4G и других стандартах можно здесь.