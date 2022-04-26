Финская Valio продает российский бизнес компании «Велком»

Финская Valio продает российский бизнес компании «Велком»
После смены собственника все сотрудники Valio продолжат работу в компании. Фото: unsplash

Финский молочный концерн Valio объявил продаже производства в РФ компании «Велком».

Как сообщается на сайте Valio, руководство концерна завершило переговоры с компанией «Велком» о продаже российского подразделения. По итогам сделки к «Велком» перейдут права на бренд Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в Московской области. Сумма сделки не уточняется.

Кроме того, «Велком» получит право на производство и реализацию продукции под брендами, не вошедшими в сделку, до конца переходного периода.

После смены собственника все сотрудники Valio продолжат работу в компании.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что производитель пива «Клинское» и Bud продаст бизнес в России. Покупателем доли Anheuser-Busch InBev в российском предприятии может стать турецкая пивоваренная компания Anadolu Efes. Сейчас ведутся активные переговоры на этот счет.

valio Viola бизнес велком производство уход из россии


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Адвокат Днепровская объяснила, как вернуть деньги за подарочный сертификат
В детском саду в Ульяновской области застрелили няню и двух детей
В Ленобласти в выходные нашли два артиллерийских снаряда и две гранаты времен ВОВ
Экономист Кульбака заявил, что на восстановление экономики России уйдет ...
Четыре ЖК от Setl Group попали в десятку самых популярных новостроек Петербурга
Финская Valio продает российский бизнес компании «Велком»
В России обнаружили 7,1 тысячи новых случаев ковида
Коронавирус стал причиной смерти еще 11 петербуржцев