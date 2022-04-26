Финская Valio продает российский бизнес компании «Велком»

После смены собственника все сотрудники Valio продолжат работу в компании. Фото: unsplash

После смены собственника все сотрудники Valio продолжат работу в компании. Фото: unsplash

Финский молочный концерн Valio объявил продаже производства в РФ компании «Велком».

Как сообщается на сайте Valio, руководство концерна завершило переговоры с компанией «Велком» о продаже российского подразделения. По итогам сделки к «Велком» перейдут права на бренд Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в Московской области. Сумма сделки не уточняется.

Кроме того, «Велком» получит право на производство и реализацию продукции под брендами, не вошедшими в сделку, до конца переходного периода.

После смены собственника все сотрудники Valio продолжат работу в компании.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что производитель пива «Клинское» и Bud продаст бизнес в России. Покупателем доли Anheuser-Busch InBev в российском предприятии может стать турецкая пивоваренная компания Anadolu Efes. Сейчас ведутся активные переговоры на этот счет.