Производитель пива «Клинское» и Bud продаст бизнес в России

Производитель пива &#171;Клинское&#187; и Bud продаст бизнес в России
Долю могут продать турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes. Фото: unsplash

Бельгийская пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev заявил о намерении уйти с рынка РФ и продать свою долю в российской компании по производству пива AB InBev Efes.

Покупателем доли Anheuser-Busch InBev в российском предприятии может стать турецкая пивоваренная компания Anadolu Efes. Сейчас ведутся активные переговоры на этот счет, сообщается в пресс-релизе бельгийской компании.

Кроме того, AB InBev может подать запрос на приостановку действия лицензии на производство и реализацию пива Bud в России, что станет частью потенциальной сделки с Турцией.

В России бельгийская компания продавала пиво Bud, «Клинское», «Сибирская корона», Stella Artois, Lowenbrau. Кроме того, в ассортименте были марки Brahma, Staropramen, Hoegaarden, «Толстяк», Bagbier.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что производитель Zewa, Libresse и Libero продаст свои заводы в России.

Anheuser-Busch InBev пиво пивоваренная компания продажа доли уход из россии


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Депутаты Госдумы предложили повысить налоговый вычет при покупке жилья
Цена на iPhone 11 в России упала до 40 тысяч рублей
Производитель пива «Клинское» и Bud продаст бизнес в России
Рособрнадзор: в России нет альтернативы ЕГЭ на ближайшие годы
Встреча папы римского и патриарха Кирилла в июне отменилась
Новый детский сад появится в центре Петербурга в 2024 году
В Петербурге на Пасху запустят дополнительные автобусы до кладбищ
Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Петербург и Ленобласть в ночь на ...