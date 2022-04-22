Производитель пива «Клинское» и Bud продаст бизнес в России

Бельгийская пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev заявил о намерении уйти с рынка РФ и продать свою долю в российской компании по производству пива AB InBev Efes.

Покупателем доли Anheuser-Busch InBev в российском предприятии может стать турецкая пивоваренная компания Anadolu Efes. Сейчас ведутся активные переговоры на этот счет, сообщается в пресс-релизе бельгийской компании.

Кроме того, AB InBev может подать запрос на приостановку действия лицензии на производство и реализацию пива Bud в России, что станет частью потенциальной сделки с Турцией.

В России бельгийская компания продавала пиво Bud, «Клинское», «Сибирская корона», Stella Artois, Lowenbrau. Кроме того, в ассортименте были марки Brahma, Staropramen, Hoegaarden, «Толстяк», Bagbier.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что производитель Zewa, Libresse и Libero продаст свои заводы в России.