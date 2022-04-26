Адвокат Днепровская объяснила, как вернуть деньги за подарочный сертификат

Адвокат Днепровская объяснила, как вернуть деньги за подарочный сертификат
Деньги за подарочный сертификат можно вернуть. Фото: pixabay

Адвокат Александра Днепровская рассказала о процедуре возврата денежных средств за неиспользованные сертификаты.

Специалист отметила в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, что сертификат — это документ, подтверждающий предоплату за товар и услугу. И, если услуга не была оказана, то человек может вернуть деньги. Для этого нужно написать заявление, после чего средства вернут в течение 10 дней.

Человек также может вернуть средства в том случае, если потратил только часть суммы с сертификата. Остатки можно запросить в качестве сдачи. Но для этого тоже потребуется заявление.

Адвокат подчеркнула, что отказ продавцов возвращать деньги за сертификат является незаконным. В таком случае можно обратиться в Роспотребнадзор или составить претензию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге отвечать за уборку дворов теперь будут администрации районов.

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