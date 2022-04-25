В Петербурге отвечать за уборку дворов теперь будут администрации районов

В Петербурге теперь отвечать за уборку дворов будут не органы местного самоуправления, а районные администрации. Такое решение было принято на совещании с членами городского правительства. Как сообщили в пресс-службе Смольного, это решение станет первым этапом комплексной реконструкции отрасли ЖКХ. Будет создан единый стандарт в организации работы жилищных служб.

Кроме того, для Петербурга будет закуплено 1 тыс. 160 единиц уборочной техники из Белоруссии — тракторы, мини-погрузчики и т.д. Все они должны поступить в город до конца этого года.

Предполагается, что в отрасли ЖКХ будут созданы 6,5 тыс. новых рабочих мест и будут повышены зарплаты сотрудникам.

Напомним, с 2011 года за уборку снега во дворах в некоторых районах Петербурга отвечали муниципальные образования. Однако этой зимой многие петербуржцы были крайне недовольны уборкой снега и наледи.