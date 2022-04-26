В Сертолово «Шкода» влетела в карету скорой помощи

В Сертолово &#171;Шкода&#187; влетела в карету скорой помощи
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП с участием иномарки и автомобиля скорой помощи.

Как сообщила пресс-служба главного управления ГУ МВД по региону, авария произошла сегодня в 6:40 на улице Дмитрия Кожемякина в Сертолово. Дорогу не поделили легковой автомобиль марки «Шкода Фабиа» и машина скорой медицинской помощи.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего выясняет полиция Всеволожского района области.

Судя по снимку с места аварии, опубликованном в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург, оба автомобиля в ДТП почти не получили повреждений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на КАД водитель на заметил иномарку на «аварийке» и устроил смертельное ДТП. В ДТП погибла 67-летняя пассажирка «Рено», а ее 71-летний супруг, находившийся за рулем, госпитализирован с травмами средней тяжести.

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