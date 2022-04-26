Стрелок, напавший на детский сад в Ульяновской области, состоял на учете в психдиспансере

Стрелок состоял на учете в ПДН как психически больной. Фото: pixabay

Стрелок состоял на учете в ПДН как психически больной. Фото: pixabay

Власти установили личность мужчины, застрелившего трех человек в детском саду в Ульяновской области.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, стрельбу в детском саду устроил 26-летний Руслан Ахтямов, проживающий в поселке Вешкайма. Он состоял на учете в ПДН как психически больной. Ружье Иж-26, из которого Ахтямов застрелил воспитательницу и двоих детей, принадлежало 68-летнему Александру Тронину.

Омбудсмен также сообщила, что пострадавшая при стрельбе 52-летняя няня в стабильном состоянии. Она находится в приемном покое районной больницы с переломом предплечья и ранением правого плеча.

Трагедия произошла сегодня в 13 часов дня в детском саду в поселке Вешкайма. Вооруженный мужчина зашел в здание во время тихого часа, когда воспитанники были в кроватях. Сначала он выстрелил в женщину, которая занималась уборкой. Затем он застрелил 36-летнюю воспитательницу, пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку. Самого стрелка нашли мертвым на месте происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стали известны подробности стрельбы в детском саду в Ульяновской области.