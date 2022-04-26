Стали известны подробности стрельбы в детском саду в Ульяновской области

Стали известны подробности стрельбы в детском саду в Ульяновской области
Мужчина застрелил воспитательницу, пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку. Фото: pixabay

Жертвами стрелка в детском саду в Ульяновской области стала воспитательница и двое детей, еще одна женщина получила ранения.

По данным РЕН ТВ, сначала злоумышленник ранил няню, а после застрелил воспитательницу, пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку. Самого стрелка нашли на месте происшествия мертвым.

Детский сад в поселке Вешкайма работал без охранника, у сотрудников была только кнопка тревожной сигнализации.

На трагический инцидент уже отреагировали власти.

«Важно разобраться в ситуации и впредь не допустить таких безобразных поступков», — сообщил бывший губернатор региона, депутат Госдумы Сергей Морозов.

Напомним, вооруженный мужчина ворвался в детский сад 26 апреля во время тихого часа, когда воспитанники были в кроватях. С собой у него было двуствольное охотничье ружье Иж-27.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в детском саду в Ульяновской области застрелили няню и двух детей.

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