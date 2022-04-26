Стали известны подробности стрельбы в детском саду в Ульяновской области

Жертвами стрелка в детском саду в Ульяновской области стала воспитательница и двое детей, еще одна женщина получила ранения.
По данным РЕН ТВ, сначала злоумышленник ранил няню, а после застрелил воспитательницу, пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку. Самого стрелка нашли на месте происшествия мертвым.
Детский сад в поселке Вешкайма работал без охранника, у сотрудников была только кнопка тревожной сигнализации.
На трагический инцидент уже отреагировали власти.
«Важно разобраться в ситуации и впредь не допустить таких безобразных поступков», — сообщил бывший губернатор региона, депутат Госдумы Сергей Морозов.
Напомним, вооруженный мужчина ворвался в детский сад 26 апреля во время тихого часа, когда воспитанники были в кроватях. С собой у него было двуствольное охотничье ружье Иж-27.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в детском саду в Ульяновской области застрелили няню и двух детей.