В детском саду в Ульяновской области застрелили няню и двух детей

В детском саду в Ульяновской области неизвестный мужчина устроил стрельбу. В результате погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Вооруженный мужчина ворвался в детский сад во время тихого часа, когда воспитанники были в кроватях. С собой у него было двуствольное охотничье ружье Иж-27.

По данным «Интерфакса», злоумышленник застрелил няню и двух детей. Прибывшие к месту сотрудники полиции обнаружили стрелка мертвым.

Все обстоятельства произошедшего и мотив преступника выясняются.

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