Подозреваемых во взрыве в жилом доме на Товарищеском нашли в Москве

По подозрению в подрыве петарды в жилом доме в Петербурге задержаны трое жителей Москвы: подростки и взрослая женщина.

Как сообщила пресс-служба петербургского ГУ МВД, сотрудники полиции задержали возможных причастных к инциденту, который в ночь на 25 апреля разбудил жильцов дома на Товарищеском проспекте, 22/1.

Подозреваемых — 16-летних брата с сестрой и 27-летнюю женщину — нашли и задержали в Москве.

«Установлено, что противоправные действия были направлены против 35-летнего мужчины. Сотрудники уголовного розыска Главка выехали в столицу и задержали всех троих подозреваемых», — сообщили в главке.

Москвичей доставили в Петербург и передали в следственные органы. По данному факту принято процессуальное решение.

Напомним, в результате взрыва у квартиры на восьмом этаже в доме на Товарищеском были повреждены окна и двери в парадной, а от осколков пострадали две иномарки, припаркованные под окнами.

Из дома эвакуировали 40 человек, никто не пострадал. По записям с камер видеонаблюдения полиция выяснила, что перед взрывом в парадную заходил подозрительный мужчина на вид 25-30 лет в куртке с капюшоном и с рюкзаком.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге искали бомбы в здании Смольного, больницах, школах и музеях.