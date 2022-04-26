В Петербурге искали бомбы в здании Смольного, больницах, школах и музеях

Накануне анонимные минеры заставили полицию искать взрывчатку в 1,8 тысячи зданий на территории Петербурга и Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.SPb, сообщения с угрозами минирования поступили 25 апреля на сайты зданий Смольного и городского «Мостотреста», а также больниц, школ, детских садов, музеев.

Проверочные мероприятия продолжались весь день. Полицейские осмотрели все 1885 объектов: 145 музеев, 59 больниц, 668 школ, 942 детских сада, 38 соборов, восемь магазинов «Ашан» и два собора в Ленобласти. Сообщения оказались ложными.

На время обысков из школ эвакуировали 1415 человек, из детских садов — 220 человек, из больниц — 432 человека.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге пенсионерка набрала кредитов и перевела мошенникам 11 млн рублей. Они убедили женщину, что для сохранности средств ей нужно перевести сбережения на «безопасные счета».