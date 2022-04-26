В Петербурге пенсионерка набрала кредитов и перевела мошенникам 11 млн рублей

В Петербурге пенсионерка набрала кредитов и перевела мошенникам 11 млн рублей
Мошенники обманули пенсионерку. Фото: Pixabay

Правоохранительные органы в Петербурге разыскивают мошенников, оставивших пенсионерку без 11 миллионов рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне утром в полицию обратилась 66-летняя работающая пенсионерка с Дунайского проспекта. Она сообщила, что с 5 апреля ей начали звонить неизвестные под видом сотрудников банков, где у нее открыты счета, а также под видом сотрудников правоохранительных органов. Они убедили женщину, что для сохранности средств ей нужно перевести сбережения на «безопасные счета».

Доверчивая пенсионерка сначала перевела злоумышленникам в сумме 4,26 миллиона рублей, а потом набрала потребительских кредитов на 6,675 миллиона рублей, и тоже отдала их мошенникам. Общий ущерб составил более 10,9 миллиона рублей.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ресторане на Крестовском разбили вина на 6 млн.

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