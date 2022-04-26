Владелец ружья, из которого стреляли в детсаду в Ульяновской области, был убит

Правоохранительные органы нашли тело владельца охотничьего ружья, из которого стрелок убил трех человек в детском саду в Ульяновской области.

Как сообщает РИА Новости, в поселке Вешкайма обнаружили мертвым мужчину, на имя которого было зарегистрировано использованное для убийства ружье. По данным агентства, стрелок сначала убил владельца ружья, а после направился в детский сад.

Вооруженный мужчина днем 26 апреля зашел в детсад во время тихого часа, когда воспитанники были в кроватях. Сначала он ранил 52-летнюю няню, которая занималась уборкой, а затем застрелил 36-летнюю воспитательницу, пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку. Самого стрелка нашли мертвым на месте происшествия.

Стрельбу в детском саду устроил 26-летний местный житель Руслан Ахтямов. Ружье Иж-26, из которого Ахтямов застрелил воспитательницу и двоих детей, принадлежало 68-летнему Александру Тронину, сообщила омбудсмен по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стрелок, напавший на детский сад в Ульяновской области, состоял на учете в психдиспансере.