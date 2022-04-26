Крупнейший в Европе фудмолл откроется в Петербурге

Осенью 2022 года в Петербурге появился крупнейший в Европе фудмолл.

Фудмолл под названием Vokzal 1853 появится в историческом здании Варшавского вокзала на набережной Обводного канала. Над проектом работают компания «Адамант» и ресторатор Алексей Васильчук, сообщили в пресс-службе компании.

Площадь фудмолла будет достигать 34 тысяч квадратных метров. Проект включает в себя 90 ресторанных концепций на 4000 посадочных мест. Также в фудмолле будет концертная площадка на 2500 человек.

По оценкам организаторов, средний чек в Vokzal 1853 составит примерно 900 рублей.

В «Адаманте» заявили, что превосходство нового фудмолла над другими будет заключаться не только в площади, но и истории здания.

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