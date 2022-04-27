В здании правительства Ленобласти откроется выставка «Под знаменем Победы, под знаменем дедов и прадедов»

В Ленинградской области 27 апреля открывается экспозиция «Под знаменем Победы, под знаменем дедов и прадедов».

Как сообщает Telegram-канал «Пул N47», на выставке посетители смогут узнать о борьбе жителей Донецкой и Луганской народных республик с военной агрессией и нацификацией. Кроме того, гостям расскажут о начале спецоперации российских Вооруженных сил на Украине.

На экспозиции представлены снимки из городов Донбасса, а также знамена, военные нашивки, оружие и прочие вещи, символизирующие сопротивление.

Выставка откроется 27 апреля в здании областного правительства на Суворовском проспекте в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что старинные автомобили покажут на выставке «Олдтаймер-Галерея» в Экспофоруме.