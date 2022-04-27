Пьяный житель Пушкина избил и изнасиловал бывшую жену

В Пушкине за избиение и изнасилование местной жительницы задержан ее бывший супруг.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось в ночь на 26 апреля в квартире пострадавшей на Ахматовской улице, 21. Бывшая семейная пара распивала алкоголь, но внезапно между ними завязался конфликт. Пьяный мужчина набросился на экс-супругу с кулаками, избил ее, а после изнасиловал.

После произошедшего 25-летнюю женщину госпитализировали с множественными ушибами головы, переломом нижней челюсти и изнасилованием. Она в удовлетворительном состоянии.

Ее 29-летнего супруга доставили в отдел, где в отношении него составили административный протокол. Днем 26 апреля женщина подала на него заявление.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что задержан таксист, жестоко избивший пассажира в поселке Синявино.