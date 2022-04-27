Задержан таксист, жестоко избивший пассажира в поселке Синявино

В Ленобласти полиция нашла водителя такси, проломившего голову пассажиру.

Как стало известно Gazeta.SPb, 33-летнего таксиста задержали в городе Кировск, где он проживает. Накануне вечером его поместили в изолятор. Он стал фигурантом уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел вечером 24 апреля на улице Кравченко в поселке Синявино. Водитель такси «Комфорт» довез пассажира до дома, а после напал на него и начал избивать.

37-летний пострадавший после драки попал в шлиссельбургскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозна, переломом костей лицевого скелета и ранами лица и головы. Он в тяжелом состоянии.

Установлено, что в прошлом у таксиста уже были судимости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Каменке школьник пострадал во время игры с кинескопом.