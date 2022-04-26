В Каменке школьник пострадал во время игры с кинескопом

В Ленинградской области в больницу попал школьник, получивший травмы во время игры с кинескопом.

Как сообщает Online47, инцидент произошел сегодня, 26 апреля, в Каменке. Двенадцатилетний мальчик гулял с друзьями, когда нашел странный предмет. Скорее всего, по данным полиции, это был старый кинескоп. Он взял его в руки, чтобы рассмотреть, но получил травмы.

В результате школьник получил множественные повреждения кисти руки и бедер, ему потребовалась медицинская помощь. Информация о тяжести травм уточняется.

Также сообщается, что мальчик был не один — свидетелями произошедшего стали его друзья, никто из них не пострадал.

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