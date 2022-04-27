В Петербурге отчима задержали за сексуальное насилие над падчерицей

В Петербурге отчима заподозрили в сексуальном насилии над несовершеннолетней падчерицей.

Как стало известно Gazeta.SPb, о насильственных действиях 16-летняя девушка рассказала своей матери. Со слов подростка, ее 43-летний отчим совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Это происходило два-три года назад на дачных участках в поселке имени Морозова и в садоводстве «Якорь», а также в квартире на Новоколомяжском проспекте.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемого отчима, работающего монтажником, задержали накануне на проспекте Королева. Сейчас он содержится в изоляторе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пассажир домогался и ударил 17-летнюю на станции метро «Невский проспект». Пострадавшая вместе с родителями напишет заявление в полицию.