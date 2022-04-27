Пассажир домогался и ударил 17-летнюю на станции метро «Невский проспект»

В Петербурге разыскивают мужчину, домогавшегося 17-летней девушки в метрополитене.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне вечером в поликлинику обратилась 17-летняя пострадавшая. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозна и ушиб предплечий. Информацию об этом передали полиции.

Отец потерпевший пояснил правоохранителям, что неизвестный пассажир домогался его дочери на станции метро «Невский проспект». Он совершил насильственные действия сексуального характера, после чего девушка попыталась снять его видео. В ответ на это злоумышленник схватил ее за руки и ударил по голове.

Пострадавшая вместе с родителями напишет заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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