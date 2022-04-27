В Петербурге представили проект кампуса СПбГУ в Пушкинском районе

В Петербурге представили проект кампуса СПбГУ в Пушкинском районе
Новый кампус СПбГУ построят на территории в 200 гектаров в Пушкинском районе. Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре

На юге Петербурга построят новое учебное пространство СПбГУ. Архитектурный облик будущего кампуса рассмотрели на Градсовете.

Новый кампус СПбГУ построят на территории в 200 гектаров в Пушкинском районе, где раньше находился племенной завод «Детскосельский». Завершить строительство должны к 2028 году.

Архитектурное бюро «Студия 44», которое подготовило проект, предлагает разместить на территории учебные, учебно-лабораторные и административные корпуса, столовую, кафе, студенческие клубы и библиотеку, а также спортивный центр, виварий и криогенный центр.

Также планируется построить академическую гимназию, общежития, гостиницы, ботанический сад, обсерваторию и другие объекты. Об этом сообщил комитет по градостроительству и архитектуре.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что трамвайную линию Купчино — Славянка могут удлинить до кампуса СПбГУ.

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