Трамвайную линию Купчино — Славянка могут удлинить до кампуса СПбГУ

Трамвайная линия Купчино – Славянка, которая сейчас на стадии проектировки, может быть продлена прямо до кампуса и технологической долины Санкт-Петербургского государственного университета, находящихся на территории бывшего совхоза «Детскосельский».
Об этом накануне сообщила пресс-служба Администрации города.
Отмечается, что на данном участке в настоящий момент строится большое количество нового жилья. Поэтому необходимо решать вопрос с транспортной доступностью.
Первый участок от станции метро «Купчино» до Шушар собираются открывать к 2023 году, а к 2024 планируется ввести в строй участок до Славянки.
Общая длина пути следования — 21 километр, всего же 24 остановки.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начали курсировать три «Волшебных трамвая».