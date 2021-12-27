Трамвайную линию Купчино — Славянка могут удлинить до кампуса СПбГУ

В Смольном считают, что запуск линии сократит для жителей Шушар и Славянки время поездки до метро. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

В Смольном считают, что запуск линии сократит для жителей Шушар и Славянки время поездки до метро. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Трамвайная линия Купчино – Славянка, которая сейчас на стадии проектировки, может быть продлена прямо до кампуса и технологической долины Санкт-Петербургского государственного университета, находящихся на территории бывшего совхоза «Детскосельский».

Об этом накануне сообщила пресс-служба Администрации города.

Отмечается, что на данном участке в настоящий момент строится большое количество нового жилья. Поэтому необходимо решать вопрос с транспортной доступностью.

Первый участок от станции метро «Купчино» до Шушар собираются открывать к 2023 году, а к 2024 планируется ввести в строй участок до Славянки.

Общая длина пути следования — 21 километр, всего же 24 остановки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начали курсировать три «Волшебных трамвая».