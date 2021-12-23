В Петербурге начали курсировать три «Волшебных трамвая»

В Северной столице начали курсировать новогодние трамваи. Украшенный гирляндой транспорт по традиции на линию выпустил «Горэлектротранс».

Так, сразу три волшебных вагона с праздничной иллюминацией в разные дни будут курсировать по маршрутам: №3, 6, 40, 45, 43, 49, 23, 7. Проезд в новогодних трамваях обойдется пассажирам по цене обычной поездки.

Дарить новогоднее настроение #ВолшебныйТрамвай будет в разных частях города. В этом году за основу украшения вагонов использован стиль «европейского Рождества».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в этом году Петербург украсили соответственно новым новогодним маршрутам. Эксперты туристической отрасли в этот раз решили предложить горожанам и гостям по-новому посмотреть на город. Начинаются маршруты с Дворцовой площади. По словам замдиректора Городского центра размещения рекламы по праздничному оформлению Николая Попченкова, согласно статистике, это место притяжения, куда стекаются все, кто приезжает в Петербург.