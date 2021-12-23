Петербург украсили соответственно новым новогодним маршрутам

За неделю до Нового года Петербург в полную силу засиял праздничным убранством. Фото: Gazers.SPb.ru/Валентин Егоршин

За неделю до Нового года Петербург в полную силу засиял праздничным убранством. Фото: Gazers.SPb.ru/Валентин Егоршин

Северная столица уже засияла ярким убранством к главному празднику зимы. В этом году центр города украсили соответственно разработанным новогодним маршрутам.

Предложенные направления неочевидны и для местных жителей. Эксперты туристической отрасли в этот раз решили предложить горожанам и гостям по-новому посмотреть на город.

Как сообщил Peterburg2, начинаются маршруты с Дворцовой площади. По словам замдиректора Городского центра размещения рекламы по праздничному оформлению Николая Попченкова, согласно статистике, это место притяжения, куда стекаются все, кто приезжает в Петербург.

Один из маршрутов, к примеру, ведет от Дворцовой через Александровский сад и Конногвардейский бульвар к Новой Голландии, а от Новой Голландии в Никольские ряды.

Еще один пешеходный маршрут — с Дворцовой ведет туристов через набережную реки Мойки, которая празднично оформлена от Зеленого моста до Большого Конюшенного, на Конюшенную площадь, где оборудован каток и на Манежную площадь, где расположилась большая новогодняя ярмарка. Здесь все украшено в стиле Щелкунчика — камин, фигурки мышей, Мария, детская карусель, паровозик, сладости, фудкорт в виде пряничных домиков.

Попеченков добавил, что если пройти через Дворцовый мост, на стрелку Васильевского, то можно попасть на выставку работ студентов и аспирантов архитекторов Академией Штиглица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин попросил россиян не забывать о мерах предосторожности в Новый год.