Интернет 4G билайн стал быстрее в Ленобласти

Билайн увеличил пропускную способность своей сети в Ленинградской области. Технические специалисты провели масштабный рефарминг: расширили полосы частот в 4G. Эффект от расширения частотного диапазона сравним с увеличением количества полос на шоссе. Видеоролики, музыкальные файлы, фотографии и другой контент, который клиенты загружают в свои смартфоны, теперь движется свободней даже в часы пик.
Объем трафика, проходящий по радио магистралям мобильного оператора, растет с каждым годом. Не так давно, еще в конце 2017 года, каждый клиент, в среднем по России, ежемесячно загружал контент в среднем на 2,8 Гигабайт. За четыре года использование мобильного интернета в сети билайн возросло более чем в 5 раз. В конце 2021 года в среднем клиент каждый месяц использует 14,7 Гигабайт.
Чтобы возросший трафик без задержек доставлялся к клиенту, билайн расширил пропускную способность на всей своей сети в Ленобласти. Для увеличения скорости компания добавила в сеть 4G полосы из диапазона 2100 МГц. Это позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета на 25%, а в отдельных локациях пиковая скорость 4G превысила 200 Мбит/сек.
Кроме рефарминга билайн реализовал другие масштабные проекты по улучшению сети. В прошлом году новая инфраструктура 4G появилась в 11 районах области, что позволило билайну заметно увеличить покрытие и улучшить качество услуг. Работы были проведены в 70 населенных пунктах, среди которых как популярные у туристов города, расположенные рядом с Петербургом, так и удаленные от северной столицы локации. В 20 населенных пунктах Ленинградской области 4G от билайна появился впервые.
«Чтобы обеспечить клиентам возможность общаться с близкими людьми и пользоваться нужными мобильными сервисами, билайн активно улучшает сеть. Причём не только в Петербурге, но и по всей России. В 2021 году билайн увеличил пропускную способность сети в 48 регионах, а также построил больше базовых станций, чем в любой другой год в своей истории. Новая инфраструктура и перераспределение частот в 4G позволяют клиентам загружать нужные им данные, отправлять друзьям фото и видео, общаться и оставаться на связи», — рассказывает Евгений Брянцев, директор петербургского отделения ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн).