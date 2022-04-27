Кудрин: россиянам в ближайшие полтора-два года будет очень трудно

В ближайшие полтора — два года России будет очень сложно, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Как заявил он на заседании президиума Совета законодателей, сейчас очень важно правильно оценить свои силы и ресурсы.

Глава Счетной палаты считает, что ситуация в российской экономике сейчас гораздо серьезнее, чем во время кризиса 2009 года, и серьезнее, чем в пандемию коронавируса. «Мы вышли на новую черту», — сказал Кудрин.

На поддержку экономики России в этом году будет потрачено 6,3 трлн рублей от нефтегазовых доходов.

Инфляция, по прогнозам Кудрина, может составить 20,7%, а спад экономики — 8,8%.

По данным аналитиков S&P Global Market Intelligence, Россия потратит десять лет на восстановление экономики до уровня 2021 года на фоне западных санкций. По их оценкам, падение ВВП России в этом году составит 11,1%.