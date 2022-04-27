Четыре покупателя из ЕС оплатили счет за российский газ в рублях

Четыре покупателя из ЕС оплатили счет за российский газ в рублях
Десять покупателей российского газа из Евросоюза открыли счета в Газпромбанке. Фото: unsplash

Десять покупателей российского газа из Евросоюза открыли счета в Газпромбанке. Четыре покупателя уже заплатили за газ рублями, пишет Bloomberg.

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин потребовал изменить газовые контракты с недружественными странами и заставить их оплачивать российский газ рублями. 31 марта вышел указ, согласно которому партнеры «Газпрома» должны открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке для конвертации поступающих евро или долларов в рубли, после этого средства шли поставщику.

26 апреля «Газпром» прекратил поставки в Польшу и Болгарию, поскольку эти страны отказались проводить оплату по новым правилам.

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