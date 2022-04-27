Эксперт опроверг слухи об опасности безналичной оплаты в автобусах Петербурга

Отключение российских банков от системы SWIFT не повлияло на безопасности безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Петербурга.

Об этом в беседе с «МК в Питере» заявил руководитель Международного центра цифровой криминалистики Андрей Чечулин.

По его словам, операции по безналичной оплате проводятся через процессинговые центры. При оплате банковской картой система считывает сумму и отправляет данные в этот центр, где выполняется связь с банком и происходит списание. Поэтому безналичная оплата проезда в общественном транспорте по-прежнему безопасна.

«Бесконтактная оплата считается достаточно защищенной и при использовании ее для оплаты в транспорте скопировать данные невозможно», — объяснил эксперт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель автобуса в Петербурге назвал плюсы обновленного автопарка.