Водитель автобуса в Петербурге назвал плюсы обновленного автопарка

Пассажиры еще не привыкли к новым способам оплаты и иногда пытаются купить билет наличными. Фото: Смольный

Пассажиры еще не привыкли к новым способам оплаты и иногда пытаются купить билет наличными. Фото: Смольный

Петербургские водители уже почти месяц работают на новых современных автобусах. Один из них рассказал о плюсах обновленного автопарка.

Водитель компании «ВЕСТ-СЕРВИС» Василий Соколан признался, что на старых автобусах работа шла намного тяжелее: зимой в салоне холодно, а пассажирам было неудобно заходить внутрь с коляской или детьми. Новые автобусы более приспособлены для этого — в них есть специальные места для инвалидов и пассажиров с детьми.

По словам Соколана, пассажиры еще не привыкли к новым способам оплаты и иногда пытаются купить билет наличными. Однако новые правила это запрещают, сообщает телеканал «Санкт-Петербург«.

Напомним, что для оплаты за проезд в новых автобусах принимают только карту «Подорожник», льготные электронные билеты, банковские карты, а также разовые QR-билеты, которые можно купить в кассах метрополитена или в киосках «Организатора перевозок».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что льготники смогут бесплатно ездить в пригородных автобусах Петербурга.