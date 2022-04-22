Льготники смогут бесплатно ездить в пригородных автобусах Петербурга

Петербургским льготникам не нужно будет платить за проезд в пригородных автобусах.
Проезд для владельцев льготных проездных в пригородных автобусах будет бесплатным с 27 апреля по 31 октября. Но для этого потребуется оформить необходимые проездные.
Пассажирам, у которых нет именного льготного электронного билета, нужно будет оформить бесплатный пригородный автобусный проездной. Обладателям именного льготного билета на месяц можно ничего не оформлять.
В ближайшие дни Смольный подготовит перечень маршрутов, на которых льготники смогут ездить бесплатно.
Такую меру поддержки решили ввести, чтобы граждане из группы риска по коронавирусу не стояли в очереди за билетами.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Смольный отменяет часть ковидных ограничений в Петербурге.