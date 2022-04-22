Льготники смогут бесплатно ездить в пригородных автобусах Петербурга

Льготники смогут бесплатно ездить в пригородных автобусах Петербурга
Проезд для льготников будет бесплатным. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербургским льготникам не нужно будет платить за проезд в пригородных автобусах.

Проезд для владельцев льготных проездных в пригородных автобусах будет бесплатным с 27 апреля по 31 октября. Но для этого потребуется оформить необходимые проездные.

Пассажирам, у которых нет именного льготного электронного билета, нужно будет оформить бесплатный пригородный автобусный проездной. Обладателям именного льготного билета на месяц можно ничего не оформлять.

В ближайшие дни Смольный подготовит перечень маршрутов, на которых льготники смогут ездить бесплатно.

Такую меру поддержки решили ввести, чтобы граждане из группы риска по коронавирусу не стояли в очереди за билетами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Смольный отменяет часть ковидных ограничений в Петербурге.

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