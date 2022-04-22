Смольный отменяет часть ковидных ограничений в Петербурге

На речных трамвайчиках снова можно проводить развлекательные мероприятия. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На речных трамвайчиках снова можно проводить развлекательные мероприятия. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербургские власти решили смягчить введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения.

В пресс-службе администрации Петербурга сообщили, что сегодня были внесены изменения в ковидное постановление №121 о мерах по борьбе с инфекцией. Часть ограничений снимается с 25 апреля.

Так, со следующей недели в музеях разрешено проводить групповые экскурсии более 20 человек.

В караоке, барах и других заведениях можно будет снова проводить зрелищно-развлекательные мероприятия. Отменяется запрет на танцполы, просмотр различных мероприятий только на зрительских местах и продажу билетов без указания места.

Также возобновляются развлекательные мероприятия на речных трамвайчиках.

Кроме того, город разрешил проводить мероприятия численностью более 300 человек в любом месте. Но для этого потребуется согласование со Смольным.

Остальные ограничения, в том числе масочный режим, продолжат действовать как минимум до 15 мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что коронавирусом за сутки заразились 608 петербуржцев.