Смольный отменяет часть ковидных ограничений в Петербурге

Петербургские власти решили смягчить введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения.
В пресс-службе администрации Петербурга сообщили, что сегодня были внесены изменения в ковидное постановление №121 о мерах по борьбе с инфекцией. Часть ограничений снимается с 25 апреля.
Так, со следующей недели в музеях разрешено проводить групповые экскурсии более 20 человек.
В караоке, барах и других заведениях можно будет снова проводить зрелищно-развлекательные мероприятия. Отменяется запрет на танцполы, просмотр различных мероприятий только на зрительских местах и продажу билетов без указания места.
Также возобновляются развлекательные мероприятия на речных трамвайчиках.
Кроме того, город разрешил проводить мероприятия численностью более 300 человек в любом месте. Но для этого потребуется согласование со Смольным.
Остальные ограничения, в том числе масочный режим, продолжат действовать как минимум до 15 мая.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что коронавирусом за сутки заразились 608 петербуржцев.