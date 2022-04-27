Еврокомиссия: гепатит неизвестной природы выявили в 12 странах ЕС

В 12 странах ЕС выявлено около 40 случаев неизвестного гепатита. Фото: pixabay

В 12 странах ЕС выявлено около 40 случаев неизвестного гепатита. Фото: pixabay

В 12 странах Евросоюза выявили случаи острого гепатита неизвестного происхождения, заявили в Еврокомиссии.

Как сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес, Евросоюз внимательно следит за распространением гепатита неизвестной природы. По ее словам, ситуация вызывает беспокойство, передает РИА Новости.

К 25 апреля в 12 странах-членах ЕС выявлено около четырех десятков подтвержденных случаев неизвестного гепатита.

Кириакидес добавила, что случаи заболевания зарегистрированы среди несовершеннолетних в возрасте от 1 месяца до 16 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России не нашли заболевших острым гепатитом неизвестной этиологии. Вероятность его завоза крайне низкая, сообщили 24 апреля в Роспотребнадзоре.