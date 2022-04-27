Разводка моста через Свирь перекроет трассу «Кола» в четверг

В четверг, 28 апреля, на федеральной трассе «Кола» остановят движение транспорта на время разводки моста через реку Свирь.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильную дорогу полностью перекроют на два часа для разводки моста через Свирь, расположенного рядом с городом Лодейное Поле в Ленобласти.

Переправа будет разведена в период с 11:00 до 13:00 для технического обслуживания разводных механизмов. Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и обратились с просьбой учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге автобусный маршрут №267 продлили до Финляндского вокзала. Он следовал только до метро «Выборгская», тогда как коммерческий доезжал до Финляндского вокзала. Жители Приморского района попросили Смольный вернуть прежнюю схему движения.