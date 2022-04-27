Разводка моста через Свирь перекроет трассу «Кола» в четверг

Разводка моста через Свирь перекроет трассу «Кола» в четверг
Мост через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В четверг, 28 апреля, на федеральной трассе «Кола» остановят движение транспорта на время разводки моста через реку Свирь.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильную дорогу полностью перекроют на два часа для разводки моста через Свирь, расположенного рядом с городом Лодейное Поле в Ленобласти.

Мост через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Переправа будет разведена в период с 11:00 до 13:00 для технического обслуживания разводных механизмов. Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и обратились с просьбой учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге автобусный маршрут №267 продлили до Финляндского вокзала. Он следовал только до метро «Выборгская», тогда как коммерческий доезжал до Финляндского вокзала. Жители Приморского района попросили Смольный вернуть прежнюю схему движения.

ленобласть Леноблсть мост через свирь разводка моста трасса кола


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Разводка моста через Свирь перекроет трассу «Кола» в четверг
Редких розовых фламинго незаконно содержали в петербургском ТРК
Жидкость для мытья посуды в котлетах: в Петербурге госпитализированы 8 школьниц
В Петербурге автобусный маршрут №267 продлили до Финляндского вокзала
Еврокомиссия: гепатит неизвестной природы выявили в 12 странах ЕС
В комитете по здравоохранению Петербурга сменились главные внештатные специалисты
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Казахстан, Азербайджан и ...
Врач Очирова рассказала о признаках нехватки гормонов